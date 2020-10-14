 

Плюс один: в России зарегистрирована еще одна вакцина от COVID-19

14.10.2020, 17:35, Разное


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«Начать бы я хотел с другого, с приятной информации о том, что новосибирский центр “Вектор” зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину от коронавируса», — сообщил сегодня Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

Речь идет о препарате «ЭпиВакКорона» векторного действия. По данным Роспотребнадзора, вакцина успешно прошла клинические испытания с участием добровольцев, никаких нежелательных побочных эффектов выявлено не было. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что пострегистрационные клинические испытания пройдут в регионах РФ с участием 40 тысяч добровольцев, в том числе старше 60 лет. Первые партии «ЭпиВакКорона» – 60 тысяч доз, – будут произведены в ближайшее время.

Напомним, первую зарегистрированную российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» создал центр им. Гамалеи совместно с Минобороны. Производство препарата было запущено 15 августа, массовая вакцинация планируется в 2021 году.



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