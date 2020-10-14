Ольга Бузова показала архивный снимок 15-летней давности

14.10.2020, 17:17, Разное

Ведущая и певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками снимком 15-летней давности. На фотографии звезда проекта «Дом-2» запечатлена со своей лучшей подругой Ольгой Десятовской, которая проживает в Санкт-Петербурге.

В этом году Бузова и Десятовская отмечают 15-ю по счету годовщину дружбы. Они считают именно 14 октября началом их крепких приятельских взаимоотношений, несмотря на то, что само знакомство состоялось раньше. 15 лет назад Бузова и Десятовская встретились в кафе «Кофехаус», которое находится на канале Грибоедова. Тогда у них были деньги только на чашку кофе.

Некоторые смеются, что Бузова и Десятовская отмечают подобную дату. Однако подруги очень многое пережили вместе. Обычно они отправляются за границу, чтобы отметить годовщину дружбы, однако в этом году из-за пандемии коронавируса Десятовская прилетит к Бузовой в Москву. Ведущая «Дома-2» пообещала подумать, куда можно полететь на 20-ю годовищну.



Изображение взято с: Instagram @buzova86

К слову, Ольга Десятовская также принимала участие в скандальном реалити. Любовь на проекте «Дом-2» она строила всего один месяц. Подруга Бузовой после завершения съемок сосредоточилась на получении высшего образования в Петербурге.