 

Настю Ивлееву в новом образе сравнили с Мадонной

14.10.2020, 17:17, Разное

Блогера и ведущую Настю Ивлееву в новом образе подписчики сравнили с певицей Мадонной. Сама же блондинка назвала себя леди.
Настя Ивлеева удивляет фолловеров не только экстравагантным видом, но и элегантными образами. На ее странице в социальной сети Instagram появился снимок, где она запечатлена в красивом наряде. Супруга рэпера Элджея надела короткий черный комбинезон с небольшим разрезом и длинный кардиган. Образ был дополнен стильной укладкой и клатчем.

В комментариях к публикации подписчики отметили, что такой наряд очень идет Насте Ивлеевой. Однако нашлись и те, кто раскритиковал позу, в которую стала ведущая, чтобы позировать фотографу. Они назвали ее неестественной. В целом за короткое время публикация собрала огромное количество лайков.



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