 

Аналитик Александр Рар назвал четыре «шока», ослабившие ЕС для борьбы с Россией

14.10.2020, 16:53, Разное

Немецкий политолог Александр Рар высказался относительно будущего Евросоюза в противостоянии с Москвой. Эксперт назвал четыре фактора «шока», которые ослабили Брюссель для борьбы против России.
За прошедшую пятилетку изменился европейский порядок и страны Евросоюза предстали перед новыми критериями и обстоятельствами. В своем интервью одному из изданий Александр Рар высказал уверенность, что победа Дональда Трампа была первым потрясением для стран Европы. Как оказалось, Соединённые Штаты не ищут равноправного сотрудничества с ЕС, всячески продвигая сугубо свои интересы, в которых европейские партнёры будут прислушиваться к мнению Вашингтона.

Вторым мощным ударом стало голосование британцев за выход из Евросоюза, так называемый Brexit. Он показал провальность политики, которой придерживался Союз. Далее от вступления в ЕС отказался практически новый его член, Турция. Более того, власти этого государства продемонстрировали также нежелание продолжать членство в НАТО, что усилило разочарование европейского сообщества.

И последним шоком оказался результат введенных Евросоюзом санкций против РФ в 2014 году. Российской Федерации они не принесли того ущерба, на который рассчитывали на Западе. В то же время европейским предприятиям пришлось туго без прибыли, которая ранее обеспечивалась потребителями РФ. В итоге эти меры действуют против самого же Евросоюза, подытожил Рор. Как сообщают «Народные новости России», Москва и вовсе может отказаться от сотрудничества с ЕС, если в диалоге не будет взаимоуважения. В то же время, по данным «Политэксперта»у Европы нет сил для «сдерживания» России, новые же ограничения только увеличат потери со стороны Запада.



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