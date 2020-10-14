Девелоперская группа «Сити-XXI век» представила свои проекты на выставке «Недвижимость от лидеров»

14.10.2020, 16:53, Разное

С 1 по 4 октября в Гостином дворе проходила 42-я выставка-ярмарка «Недвижимость от лидеров». Участником ежегодного события стала компания «Сити-XXI век». Девелоперская группа презентовала присутствующим свои проекты, преимущественно связанные с квартирами и апартаментами премиум- и комфорт-класса в Москве и области.

«Недвижимость от лидеров» проходит уже не первый год. На этот раз организаторам снова удалось на одной площадке собрать крупнейших девелоперов и строительные фирмы, агентства по продаже недвижимости и банки. Всем желающим предлагалось побывать на семинарах, проконсультироваться на связанные с покупкой жилья темы и получить приятную скидку. Гостям были представлены миниполисы Дивное, Рафинад, Серебрица, также предлагалось более подробно познакомиться с комплексом апартаментов «HILL8», который относится к премиум-сегменту. Еще одним приятным моментом стала возможность испытать на себе уникальные условия при покупке квартиры/апартаментов от компании «Сити-XXI век». Эксперты из состава девелоперской группы не остались в стороне от деловой программы форума. Участниками рассматривались наиболее актуальные для рынка недвижимости вопросы. Кроме того, проводились презентации на темы необходимости отделки квартир, новостроек комфорт-класса и т.д.

«Сити-XXI век» ведет работу на рынке уже 22 года, являясь членом группы компаний «Новард». Портфель девелопера насчитывает не менее 60 разноплановых реализованных проектов, которые нашли свое место в разных районах Москвы и Подмосковья. С подачи компании в 2010 году на рынке появился новый продукт, получивший название «Миниполис». Он предусматривает организацию единого жизненного пространства, включающего управление ЖК и активную среду соцкоммуникаций.

В столице к наиболее известным и ярким проектам группы можно отнести миниполис Строгинский. Его суммарная площадь составила 500 тыс. кв. м. В Московской области «Сити-XXI век» активно развивает миниполисы Радужный, расположенный в Видном, и Самоцветы в Люберцах. Компания также занималась строительством важных социальных объектов, а именно стадиона «Янтарь» и одноименного СК, включающего бассейны и ледовые арены, ВШЭ /МИЭМ/ в Строгино, в Печатниках с подачи девелопера появился ДСЦ «Неопалимая Купина» в паре с православной гимназией им. Левшина.

Компания выступает лауреатом по меньшей мере 60 премий, проводимых в сфере недвижимости и развития города. В 2014 году в ТОП-50 лучших по РФ включили реализованный девелопером проект «Соседский клуб», который впоследствии также был презентован президенту России. Сейчас основу инвестиционного портфеля «Сити-XXI век» составляют крупные проекты в Ленинском районе Подмосковья, ГО Красногорск и Химки.