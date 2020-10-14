Жители Приморья получат сертификаты на повышение квалификаций в цифровой экономике

14.10.2020, 16:48, Новости дня

Жителям Приморского края раздадут персональные цифровые сертификаты на повышение квалификации по направлениям цифровой экономики с 15 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Для получения сертификата гражданину следует пройти регистрацию на сайте цифровойсертификат.рф, которая начнется уже 15 октября, а после здесь же – онлайн-диагностику в рамках выбранной им области компетенций. О выдаче сертификата его информирует уведомление в личном кабинете, а также сообщение по электронной почте», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

По итогам успешного обучения участники получат соответствующие документы. Обучение будет проходить по 22 направлениям, в которые входят искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные, распределенные и облачные вычисления, а также технологии управления свойствами биологических объектов.

Персональные цифровые сертификаты на обучение будут выдаваться в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика2 и рассчитанной до 2027 года программе «Содействие занятости населения Приморского края». Согласно нацпроекту, к 2024 году предполагается, что 40% населения РФ повысят уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики. Предполагается, что более 1 млн специалистов пройдут переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках программ дополнительного образования.