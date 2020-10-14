 

Лавров выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах

14.10.2020, 16:43, Разное

Соблюдение режима прекращения огня должны контролировать миротворцы, заявил Лавров. “Голубые каски” позволят разблокировать коммуникации и восстановить экономические связи и транспорт в Карабахе, уверен министр.

За время боевых действий армия Азербайджана продвинулась на северо-востоке и юго-востоке Карабаха и заняла несколько поселков. Механим прекращения огня должен заработать на фактической линии соприкосновения, указал Лавров.

По словам главы российского МИДа, необходимо поэтапное освобождение районов вокруг Карабаха, в то же время должна быть обеспечена безопасность региона. Переходный период продлится до окончательного определения статуса Нагорного Карабаха, сказал Лавров.

Новый виток боевых действий в Карабахе начался 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют танки и артиллерию. Баку активно использует ударные беспилотники, в том числе турецкие аппараты Bayraktar.

Турция поставляет Азербайджану оружие и поддерживает его на дипломатическом фронте. Сообщается, что Анкара перебросила в Нагорный Карабах сотни сирийских боевиков из подконтрольных группировок.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призывает Армению вернуть спорный регион Азербайджану. В турецком парламенте заявили, что готовы рассмотреть вопрос об отправке в Карабах армии, однако пока в этом нет необходимости.

10 октября на переговорах в Москве Армения и Азербайджан договорились о перемирии для обмена убитыми военнослужащими. Однако боевые действия прекратились лишь на некоторых участках фронта.



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