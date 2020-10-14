Паркетник Toyota Wildlander ставит новые рекорды продаж

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14.10.2020, 16:25, Новости дня

Японский кроссовер Toyota Wildlander появился у дилеров в Китае с весны 2020 года, однако спрос продолжает демонстрировать очередные рекорды.

Указано, что с апреля по сентябрь нынешнего года местные дилеры сумели реализовать свыше 52 тысяч экземпляров кроссовера. За счет такого активного спроса паркетник Toyota Wildlander сумел войти в десятку самых продаваемых машин на рынке Поднебесной в своем классе. Более того, новинка Toyota Wildlander имеет 2-литровый бензиновый мотор, который выдает 171 л.с. мощности.

Более того, модель получила и более производительную модификацию с 2,5-литровым двигателем и электрической установкой на 222 л.с. Кроссовер Toyota Wildlander приводится в движение вариатором во всех комплектациях. Производителем предусмотрены здесь также улучшенные системы безопасности.



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