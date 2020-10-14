Новый седан Toyota Mirai следующего поколения дебютирует в декабре

14.10.2020, 16:25, Новости дня

Озвучены сроки выхода новой модели седана Toyota Mirai 2, который оснащается водородной силовой установкой.

Уже к концу текущего года производитель запланировал официальный показ уникального автомобиля, который привлекает поклонников по всему миру. Указывается, что модель уже частично рассекретили на официальном тизере, который и намекнул на предстоящую презентацию автомобиля. Известно, что впервые седан Toyota Mirai 2 получит задний привод, тогда как остальные параметры засекречены.

Годом ранее демонстрировали концепт водородного седана, который теперь будет продемонстрирован в серийном исполнении. Toyota Mirai 2 получит более мягкие переходы, тогда как предшественник имел агрессивную внешность.