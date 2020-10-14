 

Телеграм-каналы: Россия ведет переговоры с белорусскими силовиками за спиной у Лукашенко

14.10.2020, 16:23, Разное

Высший офицерский состав силовых органов Белоруссии получил от России гарантии, что жесткие разгоны протестующих останутся для них без последствий, пишет телеграм-канал. Лукашенко об этом не знает, отмечают авторы.

Таким образом Москва развязывает руки белорусским силовикам в отношении протестующих. Командный состав будет отдавать любые приказы, а стрелки переведут на Лукашенко, заявляют авторы телеграм-канала.

Сепаратные переговоры за спиной Лукашенко Россия ведет и с влиятельными белорусскими чиновниками. Москве нужна информация о финансовых делах Батьки и его семьи и компромат на них.

“Речь идет об обмене деликатной информации в обмен на безопасность”, – сообщает телеграм-канал.

При этом у Кремля есть опция надавить на “денежные мешки” Лукашенко. “Существует круг конкретных персон, конечных бенефициаров режима”, – отмечают авторы.

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко провел переговоры с Владимиром Путиным в Сочи. Содержание разговора осталось тайной Однако до начала встречи стало известно, что Москвы выделит Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов.

Политолог Александр Суздальцев считает, что России невыгодно возможное банкротство Белоруссии. Финансовый крах республики ударит по Москве, уверен эксперт. Он напомнил, что за время независимости Россия вложила в братскую страну миллиарды долларов, к тому же у нас работают свыше 700 тысяч белорусских мигрантов.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Силовики применили жестокость в отношении протестующих. Глава МВД Юрий Караев был вынужден принести извинения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Мнение: Популярность гимна России, водородный «Северный поток-3» и низкое производство спирта

26.08 / Конструктор Сергей Терешенков назвал возможности глиссирующей амфибии-внедорожника “Дрозд”

29.09 / Ольга Бузова рассказала о ссорах с младшей сестрой Анной в детстве

17.07 / Ученые объяснили пути заражения человека опасным паразитом

22.08 / “Было мало артистов”: Михаил Муромов рассказал о похоронах Валентины Легкоступовой

16.07 / Деноминации в России не будет?

28.08 / «Сейчас рано ждать прогнозов»

09.08 / Более 80 процентов россиян хотели бы видеть Лукашенко президентом России

04.07 / Коротченко рассказал о «мощном щите», защищающем Россию в Арктике от атаки США

25.06 / Мнение: В России установлен еще один памятник Сталину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска