 

“Я заработал 1,5 миллиона”: пожарный пристыдил Самбурскую за слова о скромных доходах спасателей

14.10.2020, 16:23, Разное

После неосторожной фразы Настасью Самбурскую буквально затравили в Сети. Критикуют ее до сих пор, причем даже коллеги и друзья. Женщину называют высокомерной и меркантильной. Между тем в интернете появился скромный пост, написанный тем, кого унизила актриса театра и кино.

Российский пожарный ответил Самбурской, высмеявшей зарплату в 50 тысяч рублей. По его словам, зарплата спасателей, действительно, не настолько велика, как у представителей шоу-бизнеса. Но зато они спасают жизни людей, а это гораздо ценнее.

“Я достал из огня шесть человек. За эти пять лет я заработал около 1,5 миллиона рублей”, – рассказал спасатель.

Он добавил, что такие деньги актриса, скорее всего, зарабатывает только на рекламе в своей соцсети за пару публикаций.

Пока Самбурская не отреагировала на поднявшуюся в Сети шумиху. Возможно, она не ожидала такой реакции общественности, как когда-то не ожидала ее телеведущая Регина Тодоренко, неосторожно высказавшаяся в адрес жертв домашнего насилия. Потом ей пришлось долго оправдываться и извиняться.

Однако Настасья Самбурская, кажется, ни перед кем извиняться не собирается. Она не раз говорила, что привыкла жить на широкую ногу и не любит в чем-то себе отказывать, передает “Экспресс газета”.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 28 Фев 2019 в 10:41 PST

Ранее “Дни.ру” писали о том, что сын Никаса Сафронова жестко приложил Настасью Самбурскую за ее слова. А продюсер Иосиф Пригожин и вовсе засомневался, что женщину когда-нибудь кто-то любил.



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