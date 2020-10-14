Сицилия зовет: соблазнительная Ирина Шейк в рекламе купальников бренда Zimmermann

14.10.2020, 16:20, Разное

Бренд Zimmermann знает, как привлечь внимание максимального количества покупателей к своей новой коллекции Swim & Resort 2021: просто устроить съемки в солнечной и манящей в условиях непрекращающейся пандемии Сицилии и пригласить на роль главной героини лукбука Ирину Шейк. Глядя на нее, хочется пойти не только в магазин, но и в спортзал.

Ирина Шейк – просто модель-мечта. С ней невозможно сделать неудачный кадр, и она ест пасту на ланч!!! Некоторые модели становятся супермоделями во многом потому, что с ними фантастически приятно работать, – Ирина в этой категории! – поделилась впечатлениями в Instagram-историях креативный директор бренда Габриэль Хэкворти.

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Публикация от Gabriele Hackworthy (@gabrielehackworthy)13 Окт 2020 в 2:14 PDT

О том, что она может легко позволить себе на обед не только пасту, но и пиццу, гамбургеры и прочее, Ирина не раз признавалась в интервью:

Мне повезло – у меня быстрый обмен веществ, поэтому я могу позволить себе и огромный бургер с сыром, и картошку фри с большим количеством кетчупа и майонеза, и газировку. Перед съемками я придерживаюсь чистого питания, да и стараюсь все же ограничивать вредную пищу или искать ей замену. Так, вместо кофе я часто пью смузи из петрушки и сельдерея.

Когда я жила в России, моя бабушка готовила мне самые вкусные блинчики, лучшие котлеты и пельмени. Из-за нее в том числе я так сильно люблю вкусную еду. И я вообще не понимаю, как люди могут себе в ней отказывать. Меня часто спрашивают: “Как?! Ты ешь гамбургеры? Но ведь модели питаются только яблоками!” Неправда. У меня, спасибо генам, нет предрасположенности к полноте, поэтому я могу позволить себе съесть иногда что-то вредное. Но дело не только в этом. Просыпаясь утром, я иду на пробежку в парк, кроме того, занимаюсь боксом, пилатесом, да и вообще веду активный образ жизни. Знаете, в Нью-Йорке не принято быть “тухлой”, там все занимаются спортом. Так что да, я люблю фастфуд, но не забываю о балансе. И если в воскресенье поужинала пельменями или гамбургерами, то лишь потому, что в остальные шесть дней недели занята работой над своим телом.