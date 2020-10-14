 

Медики рассказали, каких вещей не стоит делать при гриппе или простуде

14.10.2020, 16:17, Разное

Медики рассказали о восьми вещах, которые нельзя делать при наличии простуды или гриппа. Некоторые методы народной медицины в таких случаях не только неэффективны, но и могут навредить организму.
Специалисты подчеркивают, в случае развития простудного заболевания не следует принимать горячую ванну, поскольку такое действие может отрицательно повлиять на систему кровообращения и приведет к еще большему упадку сил. Посещение сауны также создает дополнительную нагрузку на организм, а горячая и влажная среда способствует быстрому размножению микробов. Медики не рекомендуют относиться к простуде спокойно, если на протяжении девяти дней не нормализуется температура, и не прекратятся выделения из носа. В таких случаях необходимо обратиться к врачу. Больным не следует идти на работу, особенно в первые дни заболевания, поскольку они могут заразить окружающих, даже если и нормально себя чувствуют. Однако им не стоит и пребывать все время в постели, а лучше, тепло одевшись, прогуляться на свежем воздухе, что позволит наполнить организм кислородом и витамином D, стимулировать кровообращение и успокоить раздраженные слизистые оболочки. В то же время необходимо исключать занятия бегом, так как увеличивается нагрузка на сердце и может развиться миокардит.

Медики отмечают, не рекомендуется пить теплое молоко, поскольку этот напиток способствует образованию слизи, и как следствие, постоянному откашливанию. Также специалисты советуют не пользоваться назальными спреями, частое применение которых может вызвать отек и высыхание слизистых оболочек, что лишь усугубит проблему.



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