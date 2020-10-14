 

Коронавирус может вызвать необратимую потерю слуха

14.10.2020, 16:17, Разное

Ученые из Британии заявили, что коронавирус в ряде случаев может вызывать необратимую потерю слуха. Они подробно описали первый подобный случай, зафиксированный в одной из больниц.
В медучреждение поступил 45-летний житель с астмой. Также у него присутствовали с характерные симптомы COVID-19. Через десять дней врачи перевели заболевшего в реанимацию, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя месяц у мужчины начали развиваться другие осложнения. Ему приписали внутренние стероиды, ремдесивир, выполнялось переливание крови.

После того, как мужчину перевели из реанимации в палату, он услышал звон в левом ухе. Через какое-то время пациент полностью потерял слух. Врачи провели пациента на наличие гриппа, ВИЧ и ревматоидного артрита. Все анализы показали негативный результат. В связи с этим специалисты связали появившиеся пробелмы именно с коронавирусной инфекцией.

Более подробное обследование показало, что у мужчины в левом ухе наблюдась сенсоневральная потеря слуха. При таком диагнозе обычно поражается нерв или же внутренне ухо.



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