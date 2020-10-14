Сексолог Перелыгина рассказала, что Тарзану грозит импотенция

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14.10.2020, 16:17, Разное

Сексолог Елена Перелыгина предрекла стриптизеру Тарзану импотенцию. Она считает, что Сергея Глушко ждут проблемы в интимном плане, если тот не изменит свой стиль поведения с женщинами.
Перелыгина пояснила о личном знакомстве с Тарзаном. Узнав о том, что она работает сексологом, Глушко начал припадать к ее груди и рычать. Как пишет «Собеседник», интимного контакта удалось избежать. Из-за активности мужа Наташи Королевой, Перелыгина едва ли не лишилась семьи. Сейчас сексолог находится в ужасе от скандала, в котором оказался Сергей Глушко.

Специалист ранее часто консультировала мужчин. Когда муж увидел ее фотографию с Тарзаном, то сразу же высказал свое негодование. Сергей Глушко присылал цветы, поэтому супруг заподозрил неладное. Перелыгина прикладывала максимум усилий, чтобы восстановить отношения с возлюбленным. Теперь она не проводит консультации в вечернее время и не посещает различные светские рауты.

Королеву сексолог назвала мудрой женщиной, поскольку та простила мужа. Самому же Тарзану Перелыгина предсказала половое бессилие. Далеко не каждый житель способен пережить такое количество женского внимания. В связи с этим с годами вырабатывается перенасыщенность. Специалист напомнила и о возрасте Сергея Глушко: в 50 лет выработка необходимых гормонов происходит не так быстро, как в молодости.



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