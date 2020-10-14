Скандалы: Михаил Леонтьев снова ответит за дебила

14.10.2020, 16:15, Разное

Суд повторно удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства

Абаканский горсуд во второй раз удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. В декабре 2018 года тот назвал руководителя республики дебилом. Высказывание господина Леонтьева суд признал «оскорбительным» и постановил запретить его распространение в интернете. Защита господина Леонтьева намерена обжаловать решение в Верховном суде Хакасии.

В понедельник стало известно, что горсуд Абакана вот уже во второй раз удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова к пресс-секретарю и директору департамента информации и рекламы в ранге вице-президента ПАО «Роснефть» Михаилу Леонтьеву и признал высказывание, в котором тот назвал господина Коновалова дебилом, оскорбительным и порочащим честь и достоинство последнего.

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура выборов, которые прошли 11 ноября 2018 года. Поскольку другие претенденты снялись с выборов, включая действовавшего на тот момент руководителя региона единоросса Виктора Зимина, в избирательном бюллетене была только кандидатура Валентина Коновалова. Он набрал 57,57% голосов и 15 ноября вступил в должность руководителя республики.

Напомним, в декабре 2018 года в эфире программы «Главрадио» на радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев заявил: «Вот есть регион Хакасия, там выбрали, значит, губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный». Кроме того, господин Леонтьев назвал Валентина Коновалова «маленьким совсем по возрасту», «пылким существом», «юристом газетенки» и заявил, что «при слове «Зюганов» и «Грудинин» у него происходит очевидный просто оргазм».

В ответ Валентин Коновалов предъявил господину Леонтьеву иск о защите чести и достоинства, потребовав опровержения.

Требовать денежной компенсации глава региона не стал. В мае 2019 года горсуд Абакана полностью удовлетворил иск главы Хакасии. Господин Леонтьев обжаловал решение в Верховном суде республики, но проиграл и подал кассационную жалобу в Восьмой кассационный суд. Он потребовал аннулировать прежние судебные решения и отказать губернатору Хакасии в удовлетворении иска. В феврале 2020 года кассационная инстанция вернула дело на пересмотр.

Прежде чем вынести новое решение, Абаканский горсуд провел лингвистическую экспертизу и пришел к выводу, что «оценочное суждение об интеллектуальных качествах главы Республики Хакасия в оспариваемом тексте носит оскорбительный характер, так как для выражения оценки использовалась лексическая единица «дебил», относящаяся функционально к категории инвектив». Заявления господина Леонтьева про возраст, пылкость, профессиональную деятельность и чувства, якобы испытываемые Валентином Коноваловым при упоминании фамилии Геннадия Зюганова, впрочем, оскорбительными признаны не были.

В соответствии с судебной экспертизой мы уточнили наши требования, и они были удовлетворены в полном объеме»,— заявил “Ъ” представитель главы Хакасии в суде Дмитрий Микляев.

Помимо признания факта оскорбления защита просила удалить из сети интернет «негативную информацию», которая прозвучала в адрес Валентина Коновалова. Это требование суд также удовлетворил.

Адвокат Михаила Леонтьева Павел Двигун заявил “Ъ”, что будет снова обжаловать решение в Верховном суде Хакасии. Он заявил, что в программе «Главрадио» глава Хакасии был приведен «в качестве примера», а оспариваемые высказывания затрагивают лишь аспект его политической деятельности как губернатора.

Господин Двигун также считает, что, по мнению ученых лингвистов, слово «дебил» не является оскорбительным.

Адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алексей Выручаев считает решение суда ожидаемым. «Учитывая характер высказывания и наличие в материалах дела ряда заключений, характеризующих данное высказывание как порочащее честь и достоинство, сложно было ожидать принятие решения, отличного от первоначального»,— отмечает он. По его мнению, вышестоящие инстанции с наибольшей вероятностью поддержат решение Абаканского горсуда, поскольку оно базируется на экспертном заключении.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что оспорить новое решение защитникам Михаила Леонтьева будет непросто: «Придется представить апелляционному суду контраргументы о нарушениях при назначении и проведении лингвистической экспертизы».

Михаил Кичанов