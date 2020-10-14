Путин разрешил поставки в Россию с двух украинских предприятий

14.10.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал идею разрешить двум предприятиям Украины поставлять свои товары в Россию. Он также заявил, что РФ готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной по вопросам экономического сотрудничества.

«Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной», – цитирует Путина ТАСС.

В начале октября президент РФ Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин встретились с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. В рамках встречи Путин сообщил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса, а Мишустин сообщил о возможности рассмотреть снятие санкций с некоторых украинских предприятий.