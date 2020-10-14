Россиян обвинили в беспечном отношении к мерам по борьбе с коронавирусом

14.10.2020, 15:43, Разное

За последние сутки вновь был побит антирекорд по количеству зараженных коронавирусом граждан в день – 14231 человек. Скончались от COVID-19 порядка 240 человек, выздоровели – всего восемь тысяч.

Наблюдая за статистикой, Михаил Мурашко отметил, что в стране ситуация с распространением коронавируса остается напряженной. Его вывод: не все россияне следуют рекомендациям специалистов. Как пишет Пятый канал, соблюдение гражданами эпидемиологических требований – главная мера по борьбе с вирусом.

Что касается вакцины от COVID-19, то она появится в ближайшее время. Пока проводятся клинические исследования. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, добровольная массовая вакцинация населения начнется через несколько месяцев.

Препарат “Спутник V”, который защитит организм от коронавируса, уже зарегистрирован. На днях Минздрав разрешил исследование этой вакцины на людях старше 60 лет.

Скоро будет зарегистрирована еще один препарат против COVID-19 – “Эпиваккорона”, который разработал научный центр “Вектор”.