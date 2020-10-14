 

Лавров пригрозил зеркальным ответом на санкции ЕС за отравление Навального

14.10.2020, 15:35, Новости дня

Россия на санкции Евросоюза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального ответит зеркально. Об этом сегодня в ходе интервью изданию “Комсомольская правда” заявил министр иностраных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что ЕС требует от РФ провести расследование инцидента с Навальным, однако “уголовное дело в России должно возбуждаться на основе фактов, которые позволяют подозревать наличие уголовного преступления”. Лавров подчеркнул, что Берлин не предоставляет российской стороне обнаруженные доказательства.

“Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально, это дипломатическая практика”, – сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

Сегодня послы ЕС согласовали санкции за отравление Навального в отношении шести человек и одной организации, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи “Шарите” сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный “по неустановленной причине” мог сам принять яд из группы “Новичок”.

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что санкции коснутся сотрудников военной разведки Главного управления Генерального штаба РФ.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили “антироссийскую коалицию”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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