 

Задержанной во время марша пенсионеров минчанке дали 13 суток

14.10.2020, 15:35, Новости дня

14 октября в суде Советского района Минска рассмотрел дело 59-летней минчанки, которую задержали после марша пенсионеров. Об этом сообщает TUT.BY.

Женщине дали 13 суток ареста. Ее признали виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

“Заявили, что она принимала участие в незаконном мероприятии, кричала “Жыве Беларусь!”, хотя она стояла одна, когда к ней подошли трое сотрудников и увели ее в бусик, ничего не кричала, все люди уже разошлись”, – рассказал сын арестованной Сергей.

По информации портала, женщина с момента задержания находится в ИВС на Окрестина.

12 октября в ходе марша пенсионеров в Минске силовики применили слезоточивый газ и спецсредства после того, как участники митинга пытались отбить у них задержанных.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 13 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению. В Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко законным президентом Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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