Зеленский рассмеялся на словах о падении его рейтинга
14.10.2020, 15:35, Новости дня
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14.10.2020, 15:35, Новости дня
видео
Видео: Pavlovsky News / Facebook
Последнее из рубрики: Новости дня
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