 

Зеленский рассмеялся на словах о падении его рейтинга

14.10.2020, 15:35, Новости дня

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Видео: Pavlovsky News / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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