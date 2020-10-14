 

Верещук пообещала поддержку в создании цифровых реестров в Киеве в случае избрания мэром столицы

14.10.2020, 15:35, Новости дня

Кандидат на должность Киевского городского головы, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук пообещала в случае победы на выборах поддерживать инициативы Министерства цифровой трансформации Украины и его главу Михаила Федорова в создании реестров в Киеве. Об этом Верещук заявила в эфире программы “Итоги дня с Вадимом Колодийчуком” на сайте “Обозреватель”.

“Михаилу Федорову говорю: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку, потому что только в синергии, только в сотрудничестве с министерством. В данном случае мы сможем создать те реестры и те приложения, которые будут действовать по всей Украине”, – сказала политик.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Министерство цифровой трансформации планирует создать единый реестр народонаселения в Украине до конца 2021 года. Федоров отметил, что данные украинцев хранятся в 30–40–50 реестрах, которые не взаимодействуют между собой. 

20 сентября партия “Слуга народа” официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / В РФ создали самый дешевый электромобиль Zetta CM1

16.08 / Белорусские СМИ сообщили о задержаниях в Минске после митинга

30.07 / Появилось видео задержания подозреваемого в госизмене служащего ЧФ

03.09 / Россия направила боевые корабли на помощь танкеру в Индийском океане

02.08 / В Черновицкой области 1 августа подтвердили 97 случаев COVID-19 – глава ОГА

09.08 / В Бейруте во время столкновений с полицией пострадало более 700 человек

06.07 / Мошенники продали подростку водительсткие права за 40 тысяч рублей

11.09 / Трамп: трагедия 11 сентября показала, что Америка всегда дает отпор своим врагам

31.08 / В Москве избили оппозиционера Егора Жукова

09.09 / Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска