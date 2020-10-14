Верещук пообещала поддержку в создании цифровых реестров в Киеве в случае избрания мэром столицы

14.10.2020, 15:35, Новости дня

Кандидат на должность Киевского городского головы, народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук пообещала в случае победы на выборах поддерживать инициативы Министерства цифровой трансформации Украины и его главу Михаила Федорова в создании реестров в Киеве. Об этом Верещук заявила в эфире программы “Итоги дня с Вадимом Колодийчуком” на сайте “Обозреватель”.

“Михаилу Федорову говорю: Я, как городской голова, обещаю тебе полное сотрудничество и полную поддержку, потому что только в синергии, только в сотрудничестве с министерством. В данном случае мы сможем создать те реестры и те приложения, которые будут действовать по всей Украине”, – сказала политик.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Министерство цифровой трансформации планирует создать единый реестр народонаселения в Украине до конца 2021 года. Федоров отметил, что данные украинцев хранятся в 30–40–50 реестрах, которые не взаимодействуют между собой.

20 сентября партия “Слуга народа” официально утвердила Верещук как кандидата на пост мэра столицы. В июле она выиграла праймериз на должность мэра Киева.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.