Доминго рассказал, как заражение коронавирусом изменило его жизнь после выздоровления

14.10.2020, 15:35, Новости дня

Испанский певец, тенор Пласидо Доминго после того, как переболел СOVID-19 в марте 2020 года, начал ежедневно уделять время физической активности. Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовано ТАСС 14 октября.

По словам артиста, болезнь усилила его волю к жизни. Доминго также отметил, что во время изоляции развлекал себя просмотров исторических футбольных матчей, которые назвала частью искусства.

22 марта 2020 года Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус. 30 марта, по информации CNN, артиста выписали из больницы.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 14 октября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 38,1 млн человек, умерло более 1,08 млн, а выздоровело 26,4 млн человек.