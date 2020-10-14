В Великобритании зафиксирован первый в мире случай потери слуха при COVID-19

14.10.2020, 15:30, Разное



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Исследователи Университетского колледжа Лондона (University College London) описали клинический случай пациента, лишившегося слуха из-за коронавируса. 45-летний мужчина, страдающий астмой, был госпитализирован в больницу с тяжелым течением COVID-19, ему потребовалась искусственная вентиляция легких. В качестве лекарственной терапии пациент получал внутривенно ремдесивир и стероиды.

Состояние пациента улучшилось и его перевели из реанимации в стационар. Однако неделю спустя он пожаловался на тиннитус — звон в ушах. Через неделю мужчина оглох на левое ухо. Дальнейшие исследования выявили сенсоневральную тугоухость, вызванную воспалением внутреннего уха. С помощью стероидов слух удалось частично восстановить.

Авторы статьи подчеркнули, что ни один из препаратов, которые получал пациент, не мог стать причиной потери слуха. Кроме того, у пациента ранее не было никаких проблем со слухом. Поэтому очевидно, что состояние было вызвано коронавирусом. Пока неизвестно, какой именно механизм запустила инфекция, но есть вероятность, что SARS-Cov-2 может проникать в клетки внутреннего и вызвать их гибель. По другой версии организм в ответ на инфекцию начинает вырабатывать цитокины, которые очень токсичны для внутреннего уха. Эту гипотезу подтверждает эффективность применения стероидов, которые уменьшают воспаление и снижают выработку цитокинов.

Это первый зарегистрированный случай потери слуха на фоне коронавируса в Великобритании, однако сообщения о похожих симптомах, были и раньше. Так, в мае группа исследователей из Манчестера опубликовала результаты исследования, показавшее, что 16 из 121 пациента жаловались на проблемы со слухом спустя два месяца после выписки.