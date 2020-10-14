 

Володин посоветовал Европе обратиться к опыту России по борьбе с коронавирусом

14.10.2020, 15:23, Разное

Принятые в России решения спасли множество жизней и поддержали экономику, напомнил Володин. “К сожалению, этого нельзя сказать о действиях ряда европейских стран”, – сказал Володин.

Предлагаемые ими меры не уберегут граждан, убежден спикер. Рекомендации европейских стран даются под предлогом соблюдения прав человека, которые в этих же странах нарушаются, указал Володин.

“Прежде всего, права на жизнь – о чем говорит количество жертв в Европе. Права на свободу передвижения – все являются свидетелями трудностей, которые испытывают сотни тысяч людей из‑за закрытых границ”, – перечислил спикер Госдумы.

Это и многое другое стало причиной многочисленных митингов в Европе, где люди выдвигают серьезные требования к властям, подчеркнул председатель нижней палаты.

Он призвал Совет Европы обратиться к российскому опыту борьбы с COVID-19. Одной из эффективных мер против вируса Володин назвал отечественную вакцину. Интерес к ней проявили много стран, добавил спикер.

Он выразил сожаление, что в Европе не хотят строить отношения на принципах взаимного доверия и уважения. Это делает граждан европейских стран заложниками такой политики, уверен Володин.



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