 

Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом под Тулой

14.10.2020, 15:23, Разное

Неподалеку от деревни Петровское в Кимовском районе Тульской области в среду произошла смертельная авария. Маршрутный микроавтобус “Газель” столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем такси.

Инцидент произошел на трассе Кимовск – Новольвовск. В результате происшествия травмы получили восемь человек, трое из которых скончались. Другие обстоятельства инцидента пока неизвестны, сообщает RT.



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