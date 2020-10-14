Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом под Тулой

14.10.2020, 15:23, Разное

Неподалеку от деревни Петровское в Кимовском районе Тульской области в среду произошла смертельная авария. Маршрутный микроавтобус “Газель” столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем такси.

Инцидент произошел на трассе Кимовск – Новольвовск. В результате происшествия травмы получили восемь человек, трое из которых скончались. Другие обстоятельства инцидента пока неизвестны, сообщает RT.