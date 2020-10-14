ЦИК Таджикистан утвердил итоги президентских выборов

14.10.2020, 15:08, Новости дня

ЦИК Таджикистана утвердил итоги выборов президента страны, на которых победил Эмомали Рахмон с 90,92%, сообщил глава пресс-центра ЦИК Носирджон Салими.

«ЦИК своим постановлением утвердил итоги выборов президента, прошедших 11 октября», – сказал Салими, отметив, что по окончательным результатам выборов победил действующий глава государства Эмомали Рахмон, набравший 90,92% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

«Победителю будет вручено удостоверение ЦИК, а день инаугурации будет определен на ближайшем заседании двух палат парламента страны», – добавил пресс-секретарь.

Президентские выборы прошли в Таджикистане в минувшее воскресенье. Действующий глава республики Эмомали Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.