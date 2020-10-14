Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

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14.10.2020, 15:08, Новости дня

Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, сообщил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

«Начать бы я хотел с другого, с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину от коронавируса», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства уточнил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19, передает ТАСС.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцина «Вектора» от коронавируса подтвердила свою безопасность, и в ближайшее время будут произведены первые 60 тыс. доз, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что специалисты новосибирского центра «Вектор» оценивают эффективность зарегистрированных в РФ противовирусных препаратов и новых соединений для использования в лечении коронавируса. Более 15 соединений из 500 исследованных показали действенность.

11 августа Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.  



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