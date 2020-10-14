 

Лавров сказал, в каком случае придется «слушать Шойгу»

14.10.2020, 14:48, Новости дня

Министр иностранных дел Сергей Лавров поделился мнением о фразе «Если не будете слушать Лаврова, будете слушать Шойгу».

Лавров в интервью трем российским радиостанциям рассказал об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Министр заявил, что «когда против тебя осуществляется агрессия, пушки должны перестать молчать».

В ответ на это главред RT Маргарита Симоньян напомнила о фразе, которая успела стать крылатой: «Если не будете слушать Лаврова, будете слушать Шойгу». «Да, я видел маечку», – ответил Лавров, передает «Царьград».

Ранее министр заявил, что российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он также рассказал о вкладе президента Владимира Путина в переговоры по Карабаху.

В начале октября глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха. При этом Пашинян говорил, что Ереван признает Нагорный Карабах, если это поможет разрешению вооруженного конфликта, в противном случае воздержится. 



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