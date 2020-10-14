 

Алиев заявил о взятии Азербайджаном ряда населенных пунктов в Карабахе

14.10.2020, 14:48, Новости дня

Азербайджанская армия взяла под контроль ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Доблестная азербайджанская армия освободила села Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского, Булутан, Меликджанлы, Кемертурк, Теке, Тагасер Ходжавендского районов», – написал Алиев в Twitter.

В среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном. 

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мишель Обама страдает от «лёгкой депрессии» из-за пандемии, расизма и «лицемерия» правительства

29.07 / Общество: Американцы готовятся сбивать российские гиперзвуковые ракеты

16.09 / Власти Чечни решили проверить информацию о провокации с маской с лицом Кадырова

27.08 / Страны НАТО выступили за независимость Белоруссии

05.08 / Адвокат Ефремова заявил о попытке фальсификации доказательств со стороны потерпевших

01.08 / Суд в США отменил смертную казнь для Царнаева

18.09 / Гривна немного укрепилась к основным валютам

01.09 / Президент Макрон вновь посетил Ливан

08.09 / СК опубликовал видео ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

18.09 / Лидер Косово наградил Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска