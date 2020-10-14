Гендиректор ВОЗ – курс на стадный иммунитет — неподходящий ответ на пандемию

14.10.2020, 14:25, Новости дня

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус прокомментировал предположение о том, что, позволив коронавирусу свободно распространяться, можно достичь так называемого стадного иммунитета. По словам Гебрейесуса, подобный ответ на вспышку заболевания сомнителен с точки зрения науки и этики.

ТЕДРОС ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения: В последнее время обсуждалась идея о том, что можно достичь так называемого стадного иммунитета, позволив вирусу распространиться.

Стадный иммунитет — это понятие, используемое применительно к вакцинации: население может быть защищено от определённого вируса, когда достигнут пороговый уровень вакцинации.

Например, стадный иммунитет против кори требует вакцинации около 95 процентов населения. Оставшиеся пять процентов будут защищены потому, что корь не будет распространяться среди привитых. Для полиомиелита порог около 80 процентов. Другими словами, стадный иммунитет достигается тогда, когда людей защищают от вируса, а не когда подвергают их угрозе заражения.

Никогда в истории здравоохранения стадный иммунитет не был стратегией ответа на вспышку заболевания, тем более на пандемию. Это проблематично как с точки зрения науки, так и с точки зрения этики.

Дата выхода в эфир 13 октября 2020 года.