Guardian – Россию и Китай выбрали в Совет ООН по правам человека, а Саудовскую Аравию — нет

14.10.2020, 14:25, Новости дня

Россия и Китай, а также ещё 13 стран вошли в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года. Как пишет The Guardian, Саудовская Аравия, нынешний председатель G20, по результатам голосования не смогла пройти в совет, что нанесло серьёзный удар по предпринимаемым страной попыткам повысить свою репутацию после признания в убийстве саудовского гражданина и репортёра газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи.



Reuters

Россия и Китай избраны в Совет ООН по правам человека на ближайшие три года, в то время как Саудовской Аравии не удалось войти в состав правозащитного органа, состоящего из 47 членов. Как пишет The Guardian, этим был нанесён серьёзный удар по предпринимаемым страной попыткам повысить свою репутацию после признания в убийстве саудовского гражданина и репортёра газеты The Washington Post Джамаля Хашукджи.

В ходе тайного голосования, проведённого во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, между пятью регионами распределялось 15 вакантных мест. Голосование в основном проводится странами внутри географических групп, достигающих соглашения по государствам, которые будут баллотироваться, — зачастую это делается для того, чтобы ни одно государство-кандидат не вызывало возражений в своём регионе.

Единственной конкурентной географической группой на выборах 2020 года была Азиатско-Тихоокеанская группа, в которой пять кандидатов: Китай, Саудовская Аравия, Пакистан, Узбекистан и Непал — боролись за четыре места. Китай получил 139 голосов. Саудовская Аравия, нынешний председатель G20, по результатам голосования оказалась последней, получив всего 90 голосов и уступив Непалу, набравшему 150 голосов.

Как отмечает издание, Саудовская Аравия потерпела поражение после активного лоббирования перед самим голосованием со стороны правозащитных организаций, которые предупредили, что доверие к этому органу будет поставлено на карту, если в совет будут избраны Саудовская Аравия, РФ и Китай.

«Неконкурентные выборы в ООН, подобные этим, превращают слово «выборы» в насмешку. Региональные списки должны предполагать конкуренцию, чтобы у государств был выбор. В случае отсутствия выбора страны должны отказаться голосовать за неподходящих кандидатов», — заявил перед голосованием Луи Шарбонно, директор организации Human Rights Watch.

Каждое государство, входящее в состав совета, обязано поощрять и защищать права человека. Кандидатам предлагается опубликовать заявления для коллег — членов ООН с изложением их способности и готовности защищать права человека.

Саудовская Аравия в своём заявлении признаёт, что вводит «правовые ограничения на свободу мнений и их свободное выражение в целях защиты общественного порядка, национальной безопасности, общественной морали и здоровья, а также прав или репутации других лиц; средства массовой информации, издательства и все другие средства выражения мнений должны использовать корректный и учтивый язык, соблюдать законы государства, способствовать образованию нации и содействовать единству». Однако, отмечает издание, в заявлении ничего не говорится о женщинах-активистках, находящихся в тюрьмах за участие в выступлениях за право управлять автомобилем, или о других саудовских членах королевской семьи, содержащихся в заключении без доступа к своим родственникам или адвокатам.