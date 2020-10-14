 

Audi представила две гибридные версии кроссовера Q8

14.10.2020, 14:20, Новости дня

Немецкая марка Audi продемонстрировала публике обновленный гибридный кроссовер Audi Q8 55 TFSI с подключаемым приводом.

Покупателям будут предложены одновременно две модификации, которые имеют разные опции и производительность. В более простой версии кроссовер Q8 55 TFSI имеет двигатель с мощностью 381 л.с., а также способен проехать на электромоторе до 43 километров. Расширенная модификация Q8 55 TFSI отличается увеличенной мощностью до 462 л.с. и запасом хода 45 километров без подзарядки.

Известно, что новинка под капотом во всех комплектациях предусмотрен улучшенный 3-литровый бензиновый двигатель, который выдает 310 л.с. мощности. Стартовый ценник за новый гибридный кроссовер Q8 55 TFSI составит от 75 тысяч евро.



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