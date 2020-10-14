Марка Volkswagen отзывает в РФ автомобили Phaeton

14.10.2020, 14:20, Новости дня

Известная марка Volkswagen сообщила о начале отзыва на российском рынке премиальных седанов Phaeton.

Всего планируется осуществить доработку четырех машин, в которых обнаружена неисправность. Требующие технического обслуживания модели проданы в 2009 году. Более того, экспертами выявлены проблемы с технологией внедрения солнечной панели на крыше седана Phaeton. При постепенном загрязнении поверхности установленная панель может в любой момент отвалиться в процессе движения.

В сервисных центрах должны укрепить конструкцию для того, чтобы избежать таких последствий. Напомним, солнечные батареи установлены с целью применения автономной системы вентиляции в салоне при выключенном двигателе.