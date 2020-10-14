После столкновения двух нейтронных звезд появилось жуткое свечение

14.10.2020, 14:20, Новости дня

Данное событие произошло на расстоянии 130 млн световых лет от Земли. Две нейтронные звезды слились воедино, не разминувшись в космическом пространстве. В момент катастрофы астрономы, как обычно, наблюдали яркую вспышку.

Произошел мощный выброс гамма-излучения, поясняют ученые. Все происходило именно так, как должно было при столкновении уже фактически мертвых светил. Причиной вспышки стало резкое изменение гравитации.

Однако затем ученые продолжали наблюдать довольно-таки жуткое свечение. Его специалисты пояснили продолжающимися колебаниями гравитационного поля. Звезды продолжали светиться в рентгеновском спектре, уточнили представители науки. Предварительное моделирование подобной ситуации указывало на то, что излучение должно было закончиться значительно раньше.