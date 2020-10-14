 

СК заявил, что жена Картрайта заранее спланировала его убийство

14.10.2020, 14:20, Новости дня

Супруга рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта) заранее спланировала убийство мужа, заявили в Главном следственном управлении СК по Петербургу.

«В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что убийство обвиняемой было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В среду следователи провели обыски по этому делу, в том числе у адвоката обвиняемой. Причина обысков у юриста стало то, что ее мать после задержания проживала у адвоката.

«В ходе обысков обнаружены и изъяты мобильные и иные электронные устройства, находившиеся в пользовании матери обвиняемой, а также иные предметы, имеющие значение для следствия», – отметили в СК.

Ранее в среду адвокат супруги погибшего музыканта Марины Кохал Юрий Авдеев сообщил, что у него проходил обыск.

Ранее СК опубликовал видео, снятое во время следственного эксперимента с участием Марины Кохал, супруги погибшего рэпера Энди Картрайта.

Напомним, Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве Энди Картрайта. По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Женщине предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

Адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа. По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.



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