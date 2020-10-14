 

Стало известно о подготовке «Академика Черского» к работам на «Северном потоке – 2»

14.10.2020, 14:20, Новости дня

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» и несколько специальных судов начали тренировки на шельфе Балтийского моря для будущего ведения подводных работ на «Северном потоке – 2», сообщил источник в морской отрасли Калининградской области.

«В течение нескольких дней «Академик Черский», а также специальные суда «Умка», «Балтийский исследователь» и «Финвал» находились примерно в 60-80 км от побережья Калининградской области на траверзе Куршской косы. Все эти дни экипажи судов проводили так называемое слаживание и тренировки по совместному маневрированию, ведению работ по укладке подводного трубопровода», – рассказал он «Интерфаксу».

Источник сообщил, что экипажи ряда судов уже участвовали в прокладке «Северного потока – 2», другим это предстоит впервые. И потому между ними должно быть взаимодействие самого высокого уровня. При этом глубина и характеристики дна моря в данном районе по всем параметрам соответствуют тому участку, где будет продолжена укладка оставшейся части трубопровода.

Кроме того, по его словам, в порту Светлый стоят суда «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко», которые также могут принять участие в этих работах.

Ранее сообщалось, что нескольких вспомогательных судов появились вблизи трубоукладчика «Академик Черский», который считается возможным достройщиком газопровода «Северный поток – 2».

Сам «Академик Черский» 1 октября вышел из германского порта Мукран, где хранятся трубы для «Северного потока – 2» и в настоящее время находится в Балтийском море у берегов Калининградской области. Ранее туда же прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».  



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