Эндокринолог Кевин Панталоне назвал еще один признак диабета 2 типа

14.10.2020, 14:17, Разное

Эндокринолог Кевин Панталоне пояснил об еще одном признаке диабета 2 типа. Специалист советует обращать внимание на состояние волос.

Эндокринолог подчеркивает, диабет 2 типа является распространенным заболеванием, при наличии которого необходимо избегать повышения уровня сахара в крови, поскольку при его избытке повреждаются сосуды, нарушается кровоснабжение жизненно важных органов, а также начинают выпадать волосы. Специалисты отмечают, у волос наблюдается три фазы роста, первая из которых – активная, длящаяся на протяжении примерно двух лет. В этот период скорость их роста составляет 1-2 сантиметра в месяц, после чего начинается фаза покоя длиной приблизительно в 100 дней, а затем третья фаза, с наступлением которой часть волос выпадает, и это нормально. Нехватка кислорода отрицательно сказывается на питании волосяных фолликулов, происходит нарушение фаз роста, и волосы начинают выпадать. По словам специалистов, если не контролировать и не лечить диабет 2 типа, образование и рост волос существенно замедляется или совсем прекращается.

Кевин Панталоне отметил, избыток сахара в крови также негативно влияет на другие органы, особенно на глаза, почки, ткани и нервную систему. Поэтому при выпадении волос, частых походах в туалет ночью и беспричинном похудении эндокринолог рекомендует проконсультироваться с доктором.