 

Водитель «Жигулей» после ДТП с грузовиком в Петергофе попал в больницу

14.10.2020, 14:17, Разное

Минувшей ночью в Петергофе произошло ДТП с грузовиком и отечественным легковым автомобилем. В результате аварии водитель «Жигулей» попал в больницу.
Как сообщают представители регионального ГИБДД, чрезвычайное происшествие стало результатом неудачного маневра «Жигулей». По неизвестным причинам владелец легковушки в районе улицы Новые заводы выехал на встречную полосу дороги. Это могла быть и неосторожность мужчины, находившемся за рулём, и неисправность транспортного средства.

Из-за таких непредвиденных другими участниками движения действий произошло столкновение с грузовым автомобилем марки Iveco. Водитель легковой машины при аварии получил серьезные травмы. В крайне тяжёлом состоянии его доставили в областную больницу. Данных о состоянии 26-летнего водителя грузовика нет.

Правоохранительные органы, по данным «Ньюинформ», сейчас проводят проверку всех данных об аварии. Собираются показания свидетелей и очевидцев, изучается информация с технических средств, которые могли зафиксировать момент ДТП.



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