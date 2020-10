Меган Маркл вновь вышла в эфир: “Нужно принимать лучшее решение для своей семьи, даже если кому-то оно не кажется таковым”

14.10.2020, 14:15, Разное

Пока герцогиня Кембриджская объявляла победителя конкурса фотографии дикой природы, другая герцогиня – Сассекская – вновь вышла в эфир из их с принцем Гарри особняка в Санта-Барбаре. Меган Маркл приняла приглашение команды издания Fortune и поучаствовала в их саммите, в ходе которого поговорила о влиянии социальных сетей на психику людей, о своем взаимодействии с Instagram, а также затронула тему семьи и отметила важность принятия собственных решений, даже если они не нравятся большинству. Публикуем самые примечательные цитаты.

“How can I make this world better for Archie?”

Meghan, The Duchess of Sussex says at the #FortuneMPW Next Gen Summit that motherhood has made her both more cautious—and more courageous—as a leader. pic.twitter.com/pJXoweVYUH

— FORTUNE (@FortuneMagazine) October 13, 2020

Об умении слушать сердце:

Иногда вы принимаете лучшее решение для себя и своей семьи, но оно кажется не самым удачным другим. Но если вы знаете, кто вы есть на самом деле, и понимаете свою систему убеждений, живете по правде, тогда, я думаю, может начаться борьба с внутренними страхами. Советую почаще вспоминать фразу “Моя вера сильнее моего страха”, когда принимаете решения или собираетесь действовать.

О собственных отношениях с социальными сетями:

Для своего самосохранения я уже давно не была в социальных сетях. Много лет назад у меня был бизнес-аккаунт, который впоследствии я закрыла. Затем у нас с мужем был Instagram-аккаунт, но его вели не мы, над ним работала целая команда. И теперь не иметь взаимодействия с соцсетями – мой личный выбор, я уже не знаю, что там происходит, и по многим причинам – мне это очень помогает. Но у меня много опасений насчет тех, кто этим одержим.

О сыне Арчи:

Все, что я делаю сейчас, – ради Арчи, нашего сына. Возможно, со стороны многое кажется рискованным, но… Если ты живешь настоящей жизнью, не знаю, может ли что-то казаться риском. Ты просто делаешь то, что является правильным.

Материнство вообще делает вас более смелым человеком и заставляет больше беспокоиться о мире, в котором будут жить наши дети. Каждый день я думаю, как я могу сделать этот мир лучше для Арчи? И это стремление мы разделяем с мужем.

Я могу разделять все игры, все баловство и шалости со своим сыном, но я не смогу гордиться собой как матерью, если не буду уверена в том, что делаю все возможное для изменения этого мира к лучшему.