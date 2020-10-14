Экипаж «Союза МС-17» перешел на МКС

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14.10.2020, 14:08, Новости дня

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс перешли с пилотируемого корабля «Союз МС-17» на борт Международной космической станции (МКС), следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

На станции новый экипаж встретили россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Крис Кэссиди, передает ТАСС.

Предполагаемая продолжительность полета членов экипажа «Союза МС-17» составит 177 суток. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков проведут 55 научных исследований и экспериментов.

Также им предстоит продолжить поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда». Космонавты совершат два выхода в открытый космос. Они запланированы для подготовки отстыковки и затопления модуля «Пирс» в следующем году. Это необходимо для освобождения места для нового модуля «Наука», который запустят в апреле 2021 года.

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 8.45 мск. Через несколько минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. Стыковка произошла в 11.48 мск.

Позднее «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткие три часа и три минуты.



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