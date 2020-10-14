Неизвестные попытались увести внучку Конкина с похорон матери

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14.10.2020, 14:08, Новости дня

Внучку актера Владимира Конкина пытались увести с похорон ее матери Софии, сообщила помощница артиста Елена Переселени в эфире Первого канала.

Помощница актера Владимира Конкина Елена Переселени в эфире Первого канала рассказала о странном инциденте, произошедшем на похоронах его дочери Софии.

К девочке на похоронах подошли неизвестные люди, они попытались увести ребенка под предлогом того, что с ней кто-то хочет поговорить, рассказала Переселени, передает РИА «Новости».

«Но с нашей стороны, со стороны сына Владимира Алексеевича, девочка была посажена в машину и ее увезли. Кто эти люди, я понятия не имею», – указала помощница Конкина.

Напомним, ранее в бассейне утонула дочь актера Владимира Конкина. 32-летнюю Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Адвокат семьи Юлия Нитченко сообщила, что Конкина могла стать жертвой заказного убийства. После стало известно, что в крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное.



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