 

Победившая на выборах уборщица обвинила Собчак в заражении ее коронавирусом

14.10.2020, 14:08, Новости дня

Выигравшая выборы главы Повалихинского сельского поселения Костромкой области уборщица Марина Удгодская заявила, что заразилась коронавирусом от телеведущей Ксении Собчак.

«Сейчас вообще работать никак, у нас такая ситуация, приехала Собчак и, походу дела, сейчас у нас коронавирус. Измеряю температуру, у меня 37», – рассказала Удгодская изданию «Подъем». 

По ее словам, заболела и ее дочь. Самой Удгодской пришлось уйти с работы пораньше из-за плохого самочувствия.

Ранее СМИ сообщили, что Собчак сдавала ПЦР-анализ на коронавирус. Якобы 11 октября пришел положительный результат, однако медикам не удалось с ней связаться, чтобы сообщить об этом. Сама Собчак опровергла эту информацию и предложила журналистам вернуться к другой теме для обсуждения – про ее «беременность».



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