Мнение: Чеченцы во Франции. Пояснение ситуации целиком

14.10.2020, 13:50, Разное

Вопрос к европейцам должен стоять таким образом: “А чего Вы ожидали?” Профинансировав шайтанов в начале 90-хх годов, Вы хотели получить независимую Ичкерию, но когда все это закончилось крахом и неудача настигла дураков, купившихся на денюжку (хочу заметить что некоторые это сделали от безвыходности), что определенная масса была вынуждена сначала прятаться в горах и лесах Кавказа, кто-то бежал на БВ, а кто-то и вовсе на “заработанные” деньги в ЕС, – на Западе и Европе, думали что эти приезжие заживут мирной жизнью и вложат свои жизни и свой “труд” (ждать труда в смысле физического от чеченца это тупость несусветная со стороны как Кремля так и европейцев, которые посчитали что чеченцы это выходцы с Африки и будут пахать также как и первые -ага щаЗ) в развитие европейской экономики а также в карманы капиталистов ЕС и Запада, а при возможности отправить этих эмигрантов воевать обратно в Чечню ну или на худой конец в Дагестан а оттуда уже в Чечню – обернулось все это дело уже против самих европейцев. И каким образом я поясню.

Во Франции, проживает порядка 30000 чеченцев, это одна из самых крупных общин в ЕС. Да, в Австрии примерно такая же по численности чеченская община, около 30000 человек, но разница абсолютная между Францией и Австрией в плане социального положения этих общин, о второй я тут говорить не буду, ибо пока рано, хочу дождаться в каком-то смысле интересных событий, прежде чем что-то написать об этом. Речь будет идти о чеченской общине во Франции и не много об чеченцах за пределами проживания ЧР и конкретно в РФ.

Подготовка к событиям началась за пару месяцев до того как начались беспорядки во Франции. Во-первых, для чеченского общества в первую очередь и далее уже российские СМИ подхватили. Конкретно в пабликах стали появляться сообщения о том, как чеченцы спасли из пожара детей и стариков Франции, как покормили голодного эмигранта мальчика на улице, и прочее – в общем создавался такой благородный прообраз героя-чеченца, заботящегося о людях. На чеченское общество – это влияет больше чем полностью, так-как неважно кто человек, важно что он свой по национально-этническому и религиозному признаку.

(Я пишу это как есть а не так как я лично к этому отношусь, ибо бандиты и убийцы – это не мой народ и не мои братья, так-как преступность в принципе не имеет национальности, но вот с религией она повязана прочно).

После чего начинаются беспорядки во Франции связанные якобы с тем, что одного из чеченских подростков унизили вставив ствол в рот. Кто унизил? Это-то самое интересное. Выходцы из Магриба, которые держат достаточно крупные территории по распределению наркотрафика в Париже и вообще во Франции. Да, там есть и Пакистанцы – но это другая тема, пока ее нет смысла поднимать в силу отсутствия информации, но интересна их позиция в отношении того, что творилось между уже чеченцами и выходцами с Магриба, хотя на стороне вторых были еще и африканцы, из того же Мали, ДРК, Нигера, Чада к примеру. Большинство из них – это мусульмане, но Ислам, как завещал Бзежинский реально, сегодня не объединяет, нет и еще раз нет, не смотря на то, что создавался именно для борьбы с трайболизмом, но сегодня – все изменилось. Мусульманин-афроамеркианец – чужд чеченцу, еще больше чем брат дагестанец, так-как это вопрос РАСОВЫЙ, даже не национальный, а гордый кавказский горец, такой как чеченец, со своей “яхь” (гордость) никогда не примет в категории “брата” – африканца-негра-темного и т д. В силу своей гордости в силу своего высокомерия.

Во Фрацнии, проживает большая чеченская община. В основном это две категории:

1. Уехавшие в 90-хх – малочисленная и в основном имеющие не плохое светское Сочетское образование

2. Это уехавший шайтан в начале нулевых (2000-хх гг), в массе своей сторонники из числа подразделений Гелаева, Басаева и прочих.

Первых – можно отбросить практически сразу, максимум какую роль они могут играть, это роль “мозга” что не всегда прокатывает все же. Ибо мозгов у них в разы больше чем у тех кто уехал в нулевых.

Вторая категория, радикально настроенные, обиженные за поражение в войне, как на Кремль так и на Кадырова в принципе. НО, у них остались родственники в ЧР, что является автоматически рычагом давления на них со стороны Кадыровцев.

Далее. Скорее всего (?) не сам Клан Рамзана Ахматовича, а кто-то, посерьезнее (такие есть естественно), не из этнических чеченцев, решает отобрать кусок пирога у наркоторговцев выходцев из Африки. Кто-то, вероятно живущий даже не в РФ, а во Франции, кто-то у кого имеются по прежнему связи с чеченцами в РФ, но нет никаких рычагов воздействия на чеченскую общину живущую на территории Франции. Зато имея связи с чеченцами в РФ, влиятельными чеченцами, можно выйти на самого Рамзана Кадырова, для чеченцев это не является особой проблемой, если это не категория №2 (уехавший шайтан).

Далее уже дело техники, договорившись, товарищи вероятно решили сбросить устоявшие многолетние и я даже скажу за десятилетия устои в отношении наркоторговцев во Франции. Организовать выступления и погромы, с убийствами наркоторговцев – элементарно, с учетом того, что категория №2 это уже анти-социальный элемент, который имеет не просто боевой опыт но и “душок” ко всему прочему. Но нужны “сержанты”, или “офицеры”, которые будут думать за них, и которым сами Кадыровцы будут доверять, и это даже не из группы №2, тут нужны свои люди, которые должны покинуть страну и заниматься непосредственно делами там, во Франции. Это могут быть только сотрудники Кадыровской неведомки. Именно они, могут установить контакты с группой №2 во Франции. Каким образом это отдельно, но догадаться не сложно. Члены чеченской общины из группы №2 даже могут и не подозревать, что огни работают за интересы Кадырова и тем более какого-то другого. Но на кого-то всегда можно надавить с помощью родственников. Если понадобится конечно.

Все это подкрепляет явный интерес французской разведки к данным погромом, такие погромы – никогда не организовываются без помощи серьезных сил. Собрать 50-70 ну 100 человек возможно, больше это уже работа ГБ. Естественно понятен интерес Французской разведки, которая наверняка работает за того, кто был в доле с теми же выходцами из Африки, а это уже удар по его финансам, что в принципе не может не раздражать или заставить как-то не реагировать вовсе.

Теперь коротко о том, чем в большинстве случаев, занимаются чеченцы за пределами самой Чечни.

Как все наверняка догадываются – это вряд-ли работа в супермаркете или инженером, программистом или сотрудником в банке. Нет.

Основная работа чеченца – это вышибание долгов. Прикрытием тут служит работа в разных охранных предприятиях, часто организованных если не самими чеченцами то сотрудниками МВД или ФСБ, которые прекрасно понимают “ценность” и “значимость” чеченцев и главное где и когда их нужно задействовать. Все прекрасно понимают, какой кипишь может навести группа из 3-х чеченцев в любом городе, а в случаи Французского досье – 300-400. Конкретно расценки на такие вышибания долгов – разнятся, за то чтобы дать пощечину должнику – с заказчика могут взять 50000 руб. (Москва – расценки).

Таксисты. Такси – это прикрытие по распространению наркотических средств. Распространять наркотические средства с помощью чеченцев и вообще выходцев из Кавказа в разы проще, ибо с ними в случаи какого-то кипиша нужно еще попытаться справиться. Да и сами такие наркоторговцы долги выбить с наркомана могут не прибегая к посторонней помощи и не отвлекая босса от важных дел. То есть многофункциональные работники – выгода для бизнеса, особенно такого. К тому же РосГвардия и остальные сотрудники МВД, уже реже стали докапываться до чеченцев, в силу разных причин, но я давно не видел чеченцев из огромного числа своих знакомых – знакомых, которых бы забирали в КПЗ. Попробуют пусть еще забрать)))) Вызывать ОМОН для того чтобы утихомирить 1-2 чеченцев не всегда представляется возможным, поэтому стычек обычно избегают. Ну а вызов ОМОН-а обычно показывает слабость других подразделений МВД в глазах населения.

Дальше. Да, не все чеченцы занимаются описанным выше. Нет конечно. Есть и те кто работает за пределами ЧР, зарабатывая вполне легальными способами. Есть и строительные бригады среди чеченцев (но это тоже отдельная тема требующая пояснений), есть и “просто” таксисты, есть и “просто” охранники, есть и ребята работающие в каких-нибудь крупных предприятиях вроде РЦ ЗАО “Тандер” или РЦ “Пятерочка” и т д – работают карщиками, отборщиками товара, сортировщиками и т д в общем сотрудники склада и сами они никогда не станут заниматься тем что описано выше. Но все они в целом, крайне сильно повязаны родоплеменными отношениями с теми анти-социальными элементами описанными выше и всячески подвержены влиянию с их стороны. По сути да, мы получаем потенциального замаскированного анти-социального элемента. К сожалению. Родоплеменную дурь – возможно искоренить только образованием и созданием других культурно-традиционных ценностей далеко отличных от тех что сейчас.

Собственно это все что нужно знать для понимания данной тематики 🙂