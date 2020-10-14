 

Пашинян рассказал о требованиях Азербайджана по Карабаху

14.10.2020, 13:48, Новости дня

Баку при переговорах с Ереваном требовал отдать ему семь районов вокруг Нагорного Карабаха и отказывался рассмотреть вопрос статуса региона вне состава Азербайджана, сообщил во время обращения к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан требовал от народа Карабаха незамедлительно сдать пять районов из семи (вокруг Нагорного Карабаха), представить график сдачи остальных двух, и зафиксировать, что при любом статусе Карабах должен быть в составе Азербайджана. То есть районы надо было сдать не взамен статуса, а взамен мира. В противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос войной. Наш кабмин отказался рассмотреть вопрос в данном контексте», – сообщил он, передает ТАСС.

Кроме того, Пашинян заявил, что Ереван знал о планах Баку начать войну в Карабахе. «Начало войны против Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) не оказалось неожиданностью для нас. Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно когда и в каком направлении должен был наступать враг. Армия обороны Арцаха с первых минут героически сражается с противником. Азербайджанско-турецкие войска в коалиции с террористами начали самое сильное наступление на Арцах», – отметил он.

Ранее в среду минобороны Армении заявило об атаке азербайджанских войск на военную технику на территории республики. В свою очередь Баку заявляет, что удар по ракетным комплексам Армении был нанесен в качестве превентивной меры.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. 



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