 

Новый премьер Киргизии предложил отпустить Атамбаева под домашний арест

14.10.2020, 13:48, Новости дня

Новый глава киргизского правительства Садыр Жапаров выразил мнение, что бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева можно отпустить под домашний арест.

«Его можно было бы не содержать под стражей, поместить под домашний арест до конца следствия. Но это должен решать суд», – сообщил он, передает РИА «Новости».

Ранее в среду президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.  



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