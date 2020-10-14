Мнение: Человек, который спас честь нации

14.10.2020, 13:45, Разное

Вот он!! Перепост специально для тех, кто говорил и писал (а таких я видел много в последнее время), что армяне и азербайджанцы выделяются каким-то нереально муравьиным бездумием и единством: мол, нет ни одного армянина, который бы признал, что Карабах надо отдать, как нет и ни одного азербайджанца, который бы сказал, что Карабах надо оставить в покое.

Хотя, например, среди украинцев есть и такие, которые согласны говорить на русском языке, среди крымчан есть такие, кто бы не прочь вернуть Крым на Украину, среди русских – кто не считает американцев смертельными врагами, среди американских лесбиянок – те, кто поддерживает Трампа, а среди евреев – те, кто за то, чтобы отдать Иерусалим палестинцам, и даже среди саудовских аравийцев – те, кто готов считать женщин равными себе… Все есть среди всех, только две нации на букву “а” казались каким-то исключением с чудовищным “национальным единством”. Но нет!

Вот, пожалуйста: я нашел армянина, который готов отдать Карабах Азербайджану и вывезти всех армян оттуда в Армению! Он ЕСТЬ!

Поиски азербайджанца, отличного от остальных азербайджанцев, продолжаю.

Вот текст, который опубликовал в своем ФБ некто Артур Шагиданян час назад:



“Сразу оговорюсь, те армяне, которые имеют инную точку зрения, можете пизд…вать в Нагорный карабах и там показывать свою силу. А теперь что я хотел бы сказать как патриот своей нации и человек, который пережил ещё ребёнком кровавые события в Баку. Карабах надо отдать Азербайджану и как можно быстрее как оно по закону. Перестать Армении вспоминать свою древность, потому как древность должна характеризоваться мудростью, а совсем не мудро подвергать свой народ опасности и закрывать глаза на то, что молодые ребята умирают за клочок земли, который никак не сравнишь с человеческой жизнью. Армения ни готова к противостоянию не имея ничего, ни денег, ни техники, ни дипломатической уверенности и грамотности в переговорах ( пашинян их проиграл). Все что он может сделать сейчас это уйти, если он хочет сохранить народ. Перевезти армян из Карабаха и расселить в высотках, которые пустые в центре Еревана, а также сосредоточится на работе внутри страны. В пример ему Саакашвили, пусть посоветуется с ним, если голова журналиста не дотягивает до здравого смысла.. банить никого не буду, можем общаться друзья армяне, но ещё раз повторюсь, для меня судьба моего народа имеет значение большее, чем земля в Карабахе! Со своей дверной историей направо, мне пох…”