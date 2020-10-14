Мнение: Договорняк по-киргизски

14.10.2020, 13:40, Разное

Парламент Киргизии утвердил состав и структуру нового правительства во главе с премьер -министром Садыром Жапаровым.

Новый состав правительства:

• Артем Новиков — первый вице-премьер-министр

• Равшан Сабиров — вице-премьер-министр

• Максат Мамытканов — вице-премьер-министр

• Аида Исмаилова — вице-премьер-министр

• Бактыбек Аманбаев — и. о. руководителя аппарата правительства

• Санжар Муканбетов — министр экономики

• Кыялбек Мукашев — министр финансов

• Эркинбек Чодуев — министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации

• Бакыт Бердалиев — министр транспорта и дорог

• Марат Джаманкулов — министр юстиции

• Руслан Казакбаев — министр иностранных дел

• Улан Ниязбеков — министр внутренних дел

• Бообек Ажикеев — министр чрезвычайных ситуаций

• Алымкадыр Бейшеналиев — министр здравоохранения

• Алмазбек Бейшеналиев — министр образования и науки

• Улукбек Кочкоров — министр труда и социального развития

• Нуржигит Кадырбеков — министр культуры, информации и туризма

• Жыргалбек Сагынбаев — председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования

• Алтынбек Исмаилов — председатель Государственного комитета информационных технологий и связи

Если начнете изучать биографии назначенных "новых лиц", то увидите среди много лиц старых.

Например, первый премьер-министр Новиков, в 2017-2018 годах был министром экономики, а в 2020-м году был советником последнего премьер-министра. Теперь вот пошел на повышение.



Повторно утвержденный премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров

Новый/старый премьер-министр заявил, что он не причастен к запугиванию депутатов и не заставлял их голосовать за себя. Также он отрицает свои связи с организованной преступностью, заявляя, что это наветы политических противников.

Во время последних посещений парламента, Жапарова постоянно сопровождал человек из ближнего круга Жээнбекова.



Новый спикер парламента Киргзии Канат Исаев.

Также стоит отметить, что спикером парламента Киргизии также стал человек с уголовным прошлым.

Канат Исаев отсидел 9 месяцев в СИЗО, а в 2017 на него открывали дело о связях с ОПГ с целью организовании беспорядков для захвата власти. Исаев обвинения в связях с ОПГ как и Жапаров отрицает.

Назначенный спикер считает, что президент Жээнбеков это гарант стабильности Киргизии и он должен остаться.



В этот раз не повезло.

С большой долей вероятности, переда нами своеобразный договорняк, когда Жээнбеков договорился с частью оппозиции, которая кинула своих коллег, предпочтя кусок власти и ее раздел с "злочинной владой". Конкурирующую группировку Атамбаева просто повторно пересажали, чтобы не мешала "борьбе за стабильность".

На митинге перед зданием парламента Киргизии было заявлено, что цели революции преданы, а Жээнбеков должен покинуть свой пост. Не прошло и недели, как очередную киргизскую "революцию" предали. Никогда такого не было и вот опять. Надо в 4-й раз захватывать президентский дворец, тогда точно все будет по-другому.

Кланы в очередной раз перераспредели власть, ну а положение население если и изменится, то разве что в худшую сторону.

В целом, если та часть оппозиции, которая пролетела мимо договорняков не сможет чего-то разжечь в регионах (в столице военные не дадут), то ситуация в Киргизии в обозримой перспективе стабилизируется. До следующей "цветной революции".