 

Обнародованы результаты вскрытия тела внука Пресли, совершившего самоубийство – СМИ

14.10.2020, 13:31, Новости дня

В крови покончившего с собой в июле 2020 года внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио нашли алкоголь и наркотики. Об этом 13 октября сообщил таблоид The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия.

В отчете сообщается, что Кио накануне самоубийства страдал от депрессии, злоупотреблял алкоголем и употреблял запрещенные наркотики. 

Издание сообщает, что в начале года внук Пресли проходил трехнедельную реабилитацию. Ранее Кио уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью, говорится в публикации.

О смерти Кио в июле сообщило издание TMZ – его тело было обнаружено 12 июля в квартире в городе Калабасас (Калифорния). Рядом находилось огнестрельное оружие. 

75-летняя вдова американского музыканта Элвиса Пресли Присцилла Пресли назвала смерть внука одним из самых сложных моментов в жизни.

Бенджамин Кио – сын певицы Лизы Марии Пресли, рожденный в 1992 году. Его отец – актер Дэнни Кио. Родители Бенджамина Кио развелись после шести лет семейной жизни. Сын Лизы Марии Пресли пытался строить карьеру музыканта, выступая вместе с матерью на концертах.

У Лизы Марии Пресли есть две дочери-близняшки, рожденные в 2007 году от ее четвертого мужа, продюсера Майкла Локвуда, и 31-летняя дочь Райли Кио, рожденная в первом браке. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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