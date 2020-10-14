Трамп собирается вывести американские войска из Сомали

14.10.2020, 13:31, Новости дня

Президент США Дональд Трампа намерен вывести из Сомали американские войска. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 13 октября агентство Bloomberg.

Глава Белого дома якобы уже потребовал план вывода войск, что “вызвало беспокойство со стороны официальных лиц”.

В Bloomberg считают, что такой ход поможет Трампу в борьбе за второй срок на должности президента США. Власти Сомали зависят от американских военных, однако их вывод позволит главе Белого дома объявить о выполнении предвыборного обещания, данного в 2016 году, “о прекращении зарубежных войн и возвращении солдат домой”.

Уход американских военных из Сомали последует за похожими действиями Вашингтона относительно Афганистана, Сирии и Германии.

По данным агентства, эксперты и политики опасаются, что “вакуум”, образовавшийся в Сомали после ухода американских войск, заполнят представители исламистской организации “Аш-Шабаб”, которую в США считают террористической организацией.

Пресс-секретарь Африканского командования США Келли Калахан отказалась обсуждать будущую расстановку сил в случае ухода американских военных из Сомали, но заявила, что США “по-прежнему привержены работе с Сомали” ради долгосрочной стабильности в регионе.

Bloomberg пишет, что к середине 2017 года Трамп начал отправлять в Сомали дополнительные силы в рамках контртеррористических усилий.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Опрос американской радиостанции NPR в сентябре показал, что за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, а за Трампа, представляющего Республиканскую партию, – 43%. Похожие результаты опросов опубликовало агентство Reuters 16 сентября: в поддержку Байдена высказались 50% опрошенных, Трампа – 41%.